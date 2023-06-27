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Останки восьми красноармейцев обнаружили павлодарцы

поиск погибших красноармейцев Фото: pixabay
Павлодарцы вместе с российским поисковым отрядом "Важинский поисковик" ведут работы по поиску красноармейцев в Подпорожском районе Ленинградской области. Речь идет об останках бойцов 314-й стрелковой дивизии, сформированной в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В результате поисковых работ были обнаружены еще восемь останков красноармейцев. Как отмечается в публикации Pavlodarnews.kz, ранее поисковики обнаружили и подняли останки двух красноармейцев. Экспедиция проходит по проекту "Батырлар жолымен – Дорогой славы" на территории Подпорожского района Ленинградской области Российской Федерации.

"Вместе с нашими друзьями, российскими коллегами из отряда "Важинский поисковик", мы продолжаем поисковые работы. После опроса местных жителей в деревне Заяцкое вышли на санитарное захоронение. При подъеме обнаружили восемь останков красноармейцев", – рассказал командир поискового исследовательского отряда "Майдан жолы" Александр Шитов.

Установить личности погибших пока невозможно, потому что нет личных опознавательных знаков военнослужащих.

В апреле сообщалось о том, сколько ветеранов ВОВ проживает в Казахстане.

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