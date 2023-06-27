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В Экибастузе водитель попал в больницу в результате ДТП

скорая Фото: Zakon.kz
27 июня около 17:00 по улице Пшембаева – Казбека Нуралина города Экибастуза произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулась "Газель", в которой находился 44-летний пассажир.

Как пишет пресс-служба ДП Павлодарской области, с различными травмами водитель госпитализирован в больницу.

"Автомашины водворены на специализированную стоянку, назначен ряд экспертиз. Полицией проводится проверка", – говорится в сообщении.


Ранее на трассе в ЗКО во время ремонта дороги опрокинулся КАМАЗ.

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Елена Беляева
Павлодарская область Экибастуз
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