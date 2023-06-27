В Экибастузе водитель попал в больницу в результате ДТП

27 июня около 17:00 по улице Пшембаева – Казбека Нуралина города Экибастуза произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулась "Газель", в которой находился 44-летний пассажир.

Как пишет пресс-служба ДП Павлодарской области, с различными травмами водитель госпитализирован в больницу.

"Автомашины водворены на специализированную стоянку, назначен ряд экспертиз. Полицией проводится проверка", – говорится в сообщении.





Ранее на трассе в ЗКО во время ремонта дороги опрокинулся КАМАЗ.

