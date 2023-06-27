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В Турции вновь произошло землетрясение

Турция Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Элязыг на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 15:40 по местному времени (18:40 по времени Астаны) в районе Сивирче.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 4,99 км.

Ранее, 19 июня, в турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4.

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