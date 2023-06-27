В Турции вновь произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Элязыг на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 15:40 по местному времени (18:40 по времени Астаны) в районе Сивирче.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 4,99 км.

Ранее, 19 июня, в турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4.