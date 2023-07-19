Дом с видом на озеро: собственное мнение о перспективе поселиться в квартире мечты

Завершено строительство City Plus 2. Журналист Zakon.kz побывал в жилом комплексе и своими глазами увидел, в каких квартирах будут жить счастливые обладатели заветных квадратных метров.

Квартирный вопрос рано или поздно возникает в жизни каждого человека. Для некоторых алматинцев он довольно острый – выбрать жилье оказывается непростой задачей.



О ценах на жилье можно рассуждать долго, но корреспондент узнал о них у представителя ЖК City Plus 2 от народного застройщика Qazaq Stroy и проверил, за что казахстанцы платят немалые суммы.

На момент съемок квартиры в комплексе City Plus 2 уже сданы, идет выдача ключей новоселам. Но по улице Толе би, на углу улицы Отеген батыра полным ходом возводят комплекс третьей очереди.

Провел экскурсию по территории жилого комплекса, а также показал новые просторные квартиры менеджер по продажам квартир Ернар Заитов. Комплекс находится в Ауэзовском районе по улице Толе би, на углу улицы Отеген батыра.

Ернар занимается тем, что продает квартиры, зная о них почти все. Специалиста совершенно не смутил вопрос про облицовку данного объекта, которая часто отваливается у некоторых застройщиков. Он выразил уверенность, что в ЖК City Plus 2 такого точно не случится.

"Облицовка фасада жилого комплекса выполнена из фиброцементных плит. Кроме того, наша компания дает два года гарантии на фасад дома. И после этого срока ничего не посыпится, так как КСК дальше ведет наших клиентов, решая возникшие жилищные вопросы". Ернар Заитов

Во внешнем виде большое внимание уделяется маленьким деталям. Например, что касается кондиционеров – для того, чтобы обеспечить эстетичный вид фасада зданий, специалисты спрятали наружный блок кондиционера под решетки, выполненные в одинаковом стиле. Это позволяет избежать разноплановости во внешнем оформлении комплекса, которое исполнено в жизнерадостных цветах.

"Для каждой квартиры мы поставили кондиционерные корзины. Это задумано для того, чтобы не менялся фасад нашего здания с приобретением и установкой разного вида техники. Чтобы подходило под нашу цветовую гамму". Ернар Заитов





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Примерно в таких же оттенках выполнены детские площадки у ЖК, а это более десятка точек интереса для малышей с горками, качелями, каруселями и спортивными снарядами, которые станут полезными и для взрослых. Вокруг развлекательных островков для детворы дизайнеры поработали и над ландшафтом – здесь высажены деревья и кустарники, разбиты лужайки, высажены цветы. Озеленение радует глаз жильцов, создает прохладу и тенек в знойные дни – внутри двора ощущается приятная продуваемость.





Фото: Zakon.kz

"По всему периметру территории ЖК созданы детские площадки с безопасным резиновым покрытием. Здесь установлены заграждения для игры в баскетбол и тренажеры для любителей спорта, а также всевозможные развлечения для маленьких жителей комплекса". Ернар Заитов





Фото: Zakon.kz

Но главным объектом интереса детворы в такую жару, как сейчас, непременно станет сухой фонтан.

Фото: Zakon.kz

Говоря о ценах, можно отметить, что на стадии котлована цена квартиры начиналась от 320 тыс. тг за квадратный метр. Сейчас уже раскуплены почти все квартиры. Ернар отметил, что клиенты часто возвращаются в Qazaq Stroy за новыми квартирами, покупая их уже детям или в качестве инвестиции.



"У нас на очереди ЖК City Plus 3, который расположен ниже по ул. Отеген батыра и сейчас на этапе строительства. Продажа квартир начнется после его завершения – к концу года", – пояснил специалист.

Внешние стороны зданий жилого комплекса отделаны в виде фиброцементных панельных плит с использованием травертина. Перекрытия дома железобетонные, основа – монолитная.

Изучение внутреннего содержимого жилого комплекса корреспондент начал с подземного паркинга.

Паркинг рассчитан на более чем 70 мест. Квадратура каждого места равна 12,5 кв. м – стандартные размеры, принятые во всем мире. Высота потолков – 5 метров, что даст возможность заехать даже габаритному автомобилю. Организовано освещение парковочных мест, а также подземная парковка оснащена системой пожаротушения. Это говорит о том, что здесь будет безопасно оставлять свои автомобили – в случае возгорания будет все потушено, а огромные вытяжки легко справятся с задымлением и угарным газом.





Фото: Zakon.kz

Также имеются бесшумные лифты и кладовые помещения, в которые можно разместить велосипеды, самокаты или ящик с "апашкиными закрутками".



Следом поднялись в жилую часть здания, чтобы посмотреть квартиры и убедиться своими глазами, что они из себя представляют.





Фото: Zakon.kz

Специалист отдела контроля качества Ардак Есенкул, находящийся на объекте, рассказал о технических особенностях этого дома и о внутренних отделочных работах квартир:

"В квартирах черновая отделка, которая позволяет каждому собственнику жилья сделать ремонт в квартире, исходя из своего предпочтений. Каркас здания – монолит. Наружные стены и межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков толщиной 20 см. Пол выполнен с помощью технологии полусухой стяжки, где располагаются инженерные сети. Также предусмотрены коммуникации вентиляции, канализации и подачи воды, соответствующие классу "комфорт". По наружной стене идет слой утеплителя. Дальше – вентилируемый фасад из оцинкованного профиля, следом – облицовка фиброцементными плитами, но о них уже говорили", – пояснил Ардак.

Получается, ветер жилому комплексу нипочем. А какова сейсмоустойчивость?

Согласно экспертным оценкам, дом способен выдержать землетрясение до 9-ти баллов, так как стены укреплены диафрагмой жесткости.

Поднявшись на крышу со специалистами Qazaq Stroy, корреспондент редакции не только насладился величием и красотой алматинских гор, но и увидел близ жилищного комплекса развитость инфраструктуры.



"Куда бы вы не посмотрели, у вас все необходимое под рукой в этом районе. Если посмотреть в сторону гор, в южной стороне имеется крупный торгово-развлекательный центр, предоставляющий разнообразный спектр услуг и развлечений. Чуть выше расположена станция метро "Москва" и улица Абая с транспортом в любую часть города. В восточном направлении мы видим детские сады, школы и поликлиники. Также здесь возводится ЖК Adele, строительство которого тоже завершится в этом году", – заверил Ернар.

Все это на фоне легендарного автовокзала "Сайран" вблизи одноименного озера, вокруг которого формируется семейная зона отдыха.

Фото: Zakon.kz

City Plus 2 будет сдан уже в этом году. Если собираетесь покупать квартиру от Qazaq Stroy, проходите по ссылке в описании.