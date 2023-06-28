"Дама с веером" стала самой дорогой картиной, когда-либо проданной в Европе

"Дама с веером" Густава Климта ушла с аукциона за 86 092 340 евро, установив новый рекорд самой дорогой картины, когда-либо проданной в Европе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Euronews, предложения следовали одно за другим, сохраняя напряжение до самого конца.

Отмечается, что последние 29 лет картина находилась в руках одной семьи.

"Дама с веером" считается одной из лучших работ Климта и, как предполагается, последним портретом в его карьере. Он написал его в 1917-1918 годах, за несколько месяцев до своей неожиданной смерти в возрасте 55 лет.

До этого самым дорогим художественным произведением, когда-либо проданным с аукциона в Европе, был "Шагающий человек I", бронзовая скульптура Альберто Джакометти, проданная за 65 млн фунтов стерлингов (76 млн евро).

Ранее сообщалось, что экоактивисты вымазали красной краской картину Моне в музее Стокгольма.