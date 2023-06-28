Итальянским футболистам запретили носить футболки с номером 88

Итальянская федерация футбола (FIGC), министерство внутренних дел и министерство спорта страны приняли решение запретить футболистам носить футболки с номером 88 с начала сезона 2023/24 из-за "антисемитской символики", сообщает Zakon.kz.

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Как пишет La Gazzetta dello Sport, инициаторы нового правила объяснили свое решение тем, что число 8 используется в неонацистских группах и символизирует закодированное приветствие. Клубы вынуждены изъять футболки из оборота. Решение также подразумевает остановку матчей чемпионата страны в случае нацистских лозунгов, хоров, актов и выражений антисемитской формы в ходе игры.

"Этим заявлением мы еще раз подтверждаем, что наш спорт должен быть все более инклюзивным и в то же время удивительным средством позитивных сообщений. По этим вопросам мы не отступаем ни на дюйм, потому что доверие к футболу имеет прямое отражение в итальянском обществе", – подчеркнул президент Figc Габриэле Гравина.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия впервые примет клубный чемпионат мира по футболу.

