В Астане жители задержали мужчину, преследовавшего девочку

В пригороде столицы жители самостоятельно задержали подозрительного мужчину, который преследовал девочку-подростка, сообщает Zakon.kz.

На преследования незнакомого мужчины местным жителям пожаловалась девочка-подросток. Все произошло в жилом массиве Уркер, что в пригороде Астаны, передает Первый канал Евразия.

Как оказалось, мужчина следовал за ребенком, и она, испугавшись, обратилась к местным жителям. Мужчина попытался скрыться, но его удалось задержать. Жители передали подозрительного незнакомца полиции, где установили, что мужчина состоит на учете с психическим заболеванием.

Местные жители отмечают, что в районе не хватает полицейских. Это вызывает опасения среди людей, так как нарушений порядка и даже преступлений случается в районе немало, стражи правопорядка на все случаи выезжать не успевают.

"У нас территория большая, у нас туда и обращения приходят, где-то семейные ссоры, где-то что-то с ребёнком, где-то что-то разбили, кража какая-то. Они не успевают, ребята, просто не успевают". Карашаш Ташенова, жительница Астаны

В полиции проблему признают.

"Район расширяется, вы сами знаете, густонаселённый. Соответственно, мы уже внесли предложения, чтобы открыть дополнительные участковые пункты полиции, а также именно район Уркер мы делим на два участковых пункта полиции". Азамат Садыков, первый заместитель начальника управления полиции района Есиль

Жилой массив недавно вошёл в состав нового района Нура. Сейчас идёт оформление документов. У района ещё нет управления полиции.

Накануне стало известно, что четверо мужчин угрожали жителю Тараза, что опубликуют компрометирующее видео с его участием. В обмен на молчание шантажисты получили от него 990 тысяч тенге.