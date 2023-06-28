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Тело британского актера Джулиана Сэндса найдено в горах Калифорнии

Тело британского актера Джулиана Сэндса найдено в горах Калифорнии Фото: кадр из фильма
Спустя пять месяцев после пропажи недалеко от места исчезновения туристы нашли останки британского актера Джулиана Сэндса, сообщает Zakon.kz.

В полиции подтвердили смерть актера после продолжительных поисков. Сообщение о том, что недалеко от места пропажи туристы обнаружили останки человека появилось еще 24 июня. Спустя несколько дней в полиции сообщили, что это Джулиан Сэндс, однако будут проведены еще необходимые экспертизы. Они помогут установить причину смерти, пишет Film.ru.

В полицию с сообщением о пропаже актера 13 января обратилась его супруга. В тот день 65-летний Сэндс вышел на прогулку в горах Калифорнии. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь.

Поиски начались сразу же после сообщения. Они длились все это время, но несколько раз прекращались из-за угрозы схода лавин.

Сэндс родился в Англии в 1958 году. Среди известных работ артиста: "Чернокнижник", "Поля смерти", "Покидая Лас-Вегас", "Обед нагишом", "Арахнофобия", "Тринадцать друзей Оушена", "Девушка с татуировкой дракона" и прочие.

12 июня стало известно, что актер Майкл Фассбендер разбил машину во время автомобильной гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана". В аварии актер не пострадал.

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