Главное к утру: Курбан айт, пожар в ВКО, срок за убийство троих детей

В Казахстане 28 июня отмечают один из главных мусульманских праздников, Курбан айт. В Усть-Каменогорске на большой территории горит трава. В Мангистау осудили мужчину за убийство троих своих детей, сообщает Zakon.kz.

Курбан-айт

Курбан айт – праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ораза айт. Курбан айт празднуют три дня, начиная с 28 июня. Этот день в Казахстане объявлен праздничным выходным днем.

Пожар в ВКО

В Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области, продолжает гореть сухая трава на площади более 14 гектаров. В 18:30 огонь удалось локализовать.

Срок за смерть троих детей

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своих троих малолетних детей. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

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