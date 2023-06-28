Главное к утру: Курбан айт, пожар в ВКО, срок за убийство троих детей
Курбан-айт
Курбан айт – праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ораза айт. Курбан айт празднуют три дня, начиная с 28 июня. Этот день в Казахстане объявлен праздничным выходным днем.
Пожар в ВКО
В Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области, продолжает гореть сухая трава на площади более 14 гектаров. В 18:30 огонь удалось локализовать.
Срок за смерть троих детей
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своих троих малолетних детей. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.
Новости Казахстана
В карту коррупционных рисков Алматы вошла седьмая сфера. Как отметил в своем докладе руководитель городского антикоррупционного ведомства Асхат Оразхан, ею стало предпринимательство.
АО "КазТрансГаз Аймак" запретили проводить строительно-монтажные работы при подключении потребителей к природному газу в Астане.
22-летнего студента из Астаны подозревают в истязаниях пожилых больных в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации.
В Шымкенте шестилетний ребенок выпал из окна на третьем этаже и его погрузили в медикаментозный сон из-за тяжелых травм.
В Атырау остановили на ремонт интегрированный газохимический комплекс, чтобы перевести его на 100% режим работы.
Ученики специализированного лицея для одаренных детей Тараза разработали наручные часы, которые способны выявить признаки инфаркта и инсульта у владельца.
Директоров 26 детских садов Актау оштрафовали на 10 миллионов тенге за попытку подарить руководителю отдела образования торт и сертификат на покупки.
В Актобе вынесли приговор 17-летнему юноше, которого признали виновным в смерти школьника. Ребенок скончался в больнице после ударов, которые нанес ему осужденный.
В социальной сети распространилось видео, на котором девочка жестоко избивает кошку в лифте одного из домов Алматы.
В одном из отрядов учреждения №29 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областей, в комнате для воспитательных работ, один из осужденных подавился конфетой, моментально перекрывшей дыхательные пути, что вызвало механическую асфиксию. Его спас сотрудник колонии.
18 жителей Костанайской области заразились бруцеллезом с начала года, среди них трое малолетних детей.
В Атырау хозяйка собаки породы стаффордширский терьер забрала питомца из кинологического центра после инцидента с нападением на мужчину и полицейского.