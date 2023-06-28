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Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе Фото: скриншот с видео
В среду, 28 июня, в Актобе синоптики обещают повышенный уровень загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

По сообщению специалистов Казгидтомета, 28 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;
  • занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики сообщили, что в среду, 28 июня, в Астане и 15 регионах страны ожидается штормовая ситуация. По данным специалистов, в областях будет шквалистый ветер, грозы, а также высокая опасность пожаров.

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