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В Книгу рекордов попал баран новой породы из Туркестанской области

В Книгу рекордов попал баран новой породы из Туркестанской области Фото: pixabay
Баран по кличке Миллион новой породы Байсары, которую вывел фермер из Туркестанской области, попал в Книгу рекордов как самый тяжелый, сообщает Zakon.kz.

Миллиона признали самым тяжелым бараном на международной выставке. Вес четырехлетнего рогатого – 231 кг при росте 1,05 метра. Потомство Миллиона также отличается серьезными показателями, передает 24kz.

Новой породой Байсары уже заинтересовались животноводы фермерских хозяйств из-за рубежа. Фермер же пока намеревается официально зарегистрировать новую казастанскую породу овец.

"Мы подали заявку. Если всё получится, сделаем документы и зарегистрируем как "Байсары". Здесь смешаны и Эдильбаевская порода, и порода, привезенная из Кыргызстана, Гиссарская, а также из Афганистана есть корни. Но основа – это грубошерстная Эдильбаевская. Овцы-тяжеловесы – хороший источник дохода". Куаныш Мыктыбаев, фермер

Если обычные бараны к году весят 30 кг, то представители новой породы Байсары уже в четыре месяца достигают веса в 75 кг. В год такие барашки весят уже 120 килограммов.

"Я как-то не согласился продать этого барана за 100 тысяч долларов. Сейчас это их средняя цена. А в свое время заполучил его за 40 тысяч долларов. Это барашек казахстанского происхождения. Если у вас тысячу таких овец и вы следите за ними должным образом, в год можно заработать миллион долларов". Куаныш Мыктыбаев

В росте и развитии овец этой породы важно питание и необходимые витамины. Такие старания привели к результату. Миллион стал самым тяжелым бараном в Казахстане, это подтвердили представители Книги рекордов.

В Казахстане сегодня отмечают один из главных мусульманских праздников Курбан айт. Корреспонденты Zakon.kz заранее ознакомились с ценами и рассчитали, во сколько обойдется празднование Курбан айта казахстанцам.

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