Верховный муфтий обратился к казахстанцам

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал казахстанцев совершить больше благих дел в Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Поздравление опубликовано на сайте муфтията.

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Да благословит и приветствует Аллах нашего Досточтимого Пророка Мухаммеда!

Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю Вас с наступлением великого праздника всей мусульманской уммы – Курбан айт! Пусть будет благословенным Курбан айт! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в работе! Пусть Всевышний дарует благодать всем нам!

Курбан айт — это праздник, который подразумевает собой проявление истинных намерений и любовь к Всевышнему. В этом заключается глубокий воспитательный смысл и значимость этого священного праздника. В Священном Коране сказано: "Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность" (сура "Хадж", аят 37). Как упоминается в данном аяте, человек, который намеревается творить добро на пути Всевышнего Творца, совершает это дело с искренним намерением.





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Совершая жертвоприношение, мусульманин благодарит Всевышнего за все дарованные блага. Каждый мусульманин раздает часть своего пропитания тем, кто нуждается в помощи, тем самым получает их благодарность и довольство. Ведь наш Достопочтенный Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина".

В народе говорят: "Приобретайте не имущество, а благословение". Одним из благородных действий, которое нужно совершать во время Курбан айта, является получение благодарности и благословения от старших и людей, которые нуждались в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями совершает жертвоприношение в святой день, раздает мясо жертвы нуждающимся, инвалидам и сиротам, многодетным семьям, старается получить от них благодарность.

В этой связи я призываю всех предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день. Важно не забывать, что основная цель Курбан айта – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан айт и получить благодарность мусульман.





Сегодня, 28 июня, в Казахстане отмечают Курбан айт.