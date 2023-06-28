Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин выразил соболезнования семье Владимира Седова, сообщает Zakon.kz.

"27 июня узнал еще об одной огромной невосполнимой утрате для всей казахстанской и мировой тяжелой атлетики и, конечно же, для семьи – ушел из жизни мой коллега, тяжелоатлет Владимир Седов, заслуженный мастер спорта РК, участник Пекинской Олимпиады 2008 года. Чемпион и призер мира 2009, 2014 годов, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана. Приношу от себя лично и от своей семьи глубочайшие соболезнования семье Володи, его близким и друзьям. Скорблю вместе с вами…", – написал Ильин на своей странице в Instagram.

Он отметил , что в 2014 году Володя выступал за его команду на чемпионате мира и выиграл серебряную медаль.

"Именно благодаря его победе я тогда получил звание заслуженного тренера РК. И я ему за это всегда буду очень благодарен. К сожалению, в последние годы наши пути разошлись, но я всегда уважал его и как спортсмена, и как сильную личность". Илья Ильин

Он сказал, что Володя был профессионалом высочайшего уровня, умным, талантливым, мог бы воспитать как тренер множество достойных тяжелоатлетов и чемпионов, но судьба распорядилась иначе. Произошла трагедия.





"А личностям, позволяющим себе делать в такие тяжелые минуты осуждающие комментарии, хочу сказать: прежде чем судить кого-то, наденьте его обувь и пройдите его путь… Еще раз приношу свои глубочайшие соболезнования семье Володи", – написал Ильин.

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27 июня стало известно, что казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил жизнь самоубийством.