Министр энергетики рассказал, на какой стадии ремонт ТЭЦ-2 в Петропавловске

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на встрече с населением Северо-Казахстанской области заявил, что одним из самых основных и острых вопросов региона является электроэнергетическая отрасль, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что в области единственным источником электрической и тепловой энергии является Петропавловская ТЭЦ.

"Располагаемая электрическая мощность станции составляет 512 МВт, тепловая мощность – 713 Гкал/час. Физический износ основного оборудования станции составляет 56,1%", – сказал министр энергетики.

По его словам, по состоянию на 23 июня Петропавловская ТЭЦ выработала 1,1 млрд. кВтч. электроэнергии, при объеме внутреннего потребления области и города Петропавловск – 844 млн. кВтч.

"Министерством энергетики утвержден предельный тариф на производство электрической энергии АО "Севказэнерго" на уровне 14,5 тенге/кВтч, отпускная цена 16,47 тенге/кВтч. В 2022 году ввиду низкого объема инвестиций в ремонтные работы зафиксирован рост технологических нарушений Петропавловская ТЭЦ в полтора раза, а по сравнению с 2019 годом в три раза". Алмасадам Саткалиев

В конце марта 2022 года произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами.

"Министерством была направлена независимая экспертная комиссия на Петропавловскую ТЭЦ для проведения оценки технического состояния, по итогам которой разработана Дорожная карта по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2. С целью решения данной проблемы в 2022 году инвестировано 6,3 млрд. тенге и в текущем году планируется инвестировать 5,6 млрд. тенге", – сказал Саткалиев.

Министр отметил, что дорожная карта разделена на пять блоков, которая обеспечит своевременную и качественную подготовку ТЭЦ предстоящему отопительному сезону.

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В первом блоке завершены мероприятия по демонтажу дымовой трубы №1, капитальному ремонту дымовой трубы №2 и обследование дымовых труб №2 и №3.

Во втором блоке завершены мероприятия по восстановлению главного корпуса и строительству временных газоходов для подключения котлов №4, 5 на дымовую трубу №2 и котла №8 на дымовую трубу №3.

В третьем блоке завершены мероприятия по ремонту котлов и общестанционного, вспомогательного оборудования за исключением котлов №9 и 11, которые выполняются в настоящее время и будут завершены до 30 июня.

В четвертом блоке завершены мероприятия по капитальному ремонту двух турбоагрегатов.

В пятом блоке предусмотрены мероприятия по строительству дымовой трубы №1 со сроком завершения до 30 сентября 2024 года.

"Работы по возведению фундамента для новой трубы находятся на стадии завершения: произведен вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, разработан котлован, смонтирован металлический каркас фундамента. После чего начнется 2 этап – строительство железобетонного ствола дымовой трубы. Вместе с тем, в соответствии с инвестиционным соглашением планируется реконструкция котла №2". Алмасадам Саткалиев

28 июня в Северо-Казахстанскую область прибыл министр энергетики Алмасадам Саткалиев.