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Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом

Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом Фото: АПН
Клирики Православной церкви Казахстана вслед за Митрополитом поздравили мускльман Казахстана с Курбан айтом, сообщает Zakon.kz.

К поздравлениям архипастыря присоединился протоиерей Александр Суворов, ключарь Вознесенского собора в Алматы.

"Не премину поздравить братьев-мусульман с этим днем торжества верности Всевышнему Богу, когда вера становится определяющей для человека, и когда вера Богу способна преображать наши жизни и поистине делать чудеса с любым черствым сердцем. Курбан Айт кабыл болсын!" - сказал священнослужитель.


Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом

Фото: АПН


На казахском языке к соотечественникам-мусульманам обратился священник Елисей Кукеев.

"Поздравляю от всего сердца всех мусульман Казахстана с праздником Курбан айт. Қазақстанның мұсылман халқын Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! Әр отбасыға береке мен бақыт әкелсін! Көп ұлтты және көп конфессионалды ортақ үйіміз – Қазақстанда әрқашан ынтымақ, достық, келісім болсын!" - гласит поздравление священнослужителя.


Священник на казахском поздравили мусульман с Курбан айтом

Фото: АПН


Ранее Митрополит Астанайский и Казахстанский поздравил казахстанцев с Курбан айтом.

Галина Галкина

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