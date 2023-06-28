Аким Алматы поздравил горожан с праздником Курбан айт

Ерболат Досаев поздравил алматинцев с празднованием священного праздника Курбан айт, сообщает Zakon.kz.





"Курбан айт – светлый праздник, который символизирует такие ценности, как милосердие, доброта, единение и человечность. Духовные традиции празднования Курбан айта уходят в глубину истории и передаются из поколения в поколение. Вот и сегодня этот день служит нам напоминанием о важности доброго отношения к окружающим, это время примирения и укрепления семейных уз. Мы встречаем его с открытым сердцем и чистыми помыслами. Пусть праздник наполнит нас радостью и умиротворением, прибавит сил и принесет успех в благих начинаниях", – сказал глава города.

В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. Первый день праздника является выходным. В Алматы определены 14 мест для жертвоприношений. Совершить обряд можно будет с 08:00 до 18:00.

Ранее казахстанцев с праздником Курбан айт поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.