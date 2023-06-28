С жары начнется июль в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 июня-1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток погоду на большей части страны будут определять атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

"1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, на севере и в центре Казахстана погода преимущественно без осадков", – рассказали синоптики.

Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха днем:

на севере до +25+30° тепла,

в центре до +30+35° тепла,

на юге до +33+38° тепла,

на юго-востоке до +28+33° тепла,

на востоке республики столбики термометров днем повысятся до +17+25° тепла.

По прогнозу, на западе страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается. Воздух днем прогреется до +25+30°, на юго-западе до +33+38°.