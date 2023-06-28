Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.
Поздравление опубликовала пресс-служба премьер-министра.
"Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником – Курбан айт!
Издревле этот великий праздник способствует единению людей, призывает к миру и согласию, приносит радость и счастье в каждый дом.
Он открывает путь добродетели, напоминает нам о необходимости проявлять милосердие к окружающим, быть терпеливыми и внимательными к нуждам других.
Пусть все наши намерения будут чисты и благословение придет в родные дома.
Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе!"
С наилучшими пожеланиями, Алихан Смаилов
Ранее казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.
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