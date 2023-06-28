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Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Поздравление опубликовала пресс-служба премьер-министра.

"Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником – Курбан айт!

Издревле этот великий праздник способствует единению людей, призывает к миру и согласию, приносит радость и счастье в каждый дом.

Он открывает путь добродетели, напоминает нам о необходимости проявлять милосердие к окружающим, быть терпеливыми и внимательными к нуждам других.

Пусть все наши намерения будут чисты и благословение придет в родные дома.

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе!"

С наилучшими пожеланиями, Алихан Смаилов

Ранее казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

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