Как отпраздновали Курбан айт в Шымкенте и Кызылорде

Курбан айт – священный праздник. В этот день положено помогать нуждающимся, делать жертвоприношения и праздновать. Корреспонденты Zakon.kz посмотрели, как отмечают праздник соотечественники.

Нужно радовать близких

С шести утра в мечетях Шымкента особенно многолюдно. Верующие шымкентцы пришли прочитать Айт-Намаз. Перед молитвой имамы разъясняют о священном празднике. По их словам, во время Курбан-Айта нужно говорить своим близким людям приятные слова, дарить подарки и радовать их.

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Людей достаточно и на рынках города. Жители планируют накрыть большой дастархан в честь священного праздника и отметить его в кругу близких. По словам домохозяек, подготовка к празднику началась еще вчера: по традициям в день Арафат многие приготовили шелпеки и прочли молитву.

"Мы уже вчера начали готовиться к Курбан-Айту. Вчера главные продукты закупили и приготовили шелпеки дома. Сегодня второй заход на рынок, закупаем нужны блюда. Планируем приготовить несколько салатов, сухофрукты, десерт и конечно же бешбармак! В этом году цены на продукты чуть дороже, чем в прошлом году", – рассказывает жительница Шымкента Базаркуль Асылбекова.

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"Позвали сегодня на Курбан-Айт только близких родственников. Закупаемся сейчас сухофруктами для десерта, овощами, фруктами. А муж дома приносит в жертву барана, часть его оставим себе, остальные части раздадим малообеспеченным семьям - это наша давняя традиция", – говорит жительница города Диана Ысыралиева.

Много народу сегодня и в убойных цехах. Шымкентцы покупают крупный рогатый скот или же баранов, некоторые из них оставляют часть оставялют часть жертвенного мяса в скотобойне.

Фото Zakon.kz

По словам сотрудников цеха, они хранят их в морозильнике, после представителя духовенства забирают мясо и раздают нуждающимся людям. К слову, проводить обряд жертвоприношения возле дома или многоэтажных домов строго запрещено. Нарушителей закона ждет административное наказание.

Айт намаз, дастархан и состязания

Ровно в 6 утра во всех 179 мечетях Кызылординской области начался айт намаз, который продлился примерно 30-40 минут. После него люди начали поздравлять друг друга.

Фото Zakon.kz

В мечети "Акмешіт-Кызылорда" города Кызылорда после айт намаза состоялись спортивные состязания победителям и призеры были награждены медалями грамотами и различными подарками.

Фото Zakon.kz

Фото Zakon.kz

В красочных юртах для горожан был накрыт праздничный дастархан.

Для тех, кто изъявил принести в качестве жертвоприношения овец и крупно-рогатый скот в поселке Белкуль были подготовлены две скотобойни.

Фото Zakon.kz

В центральную мечеть Шиелийского района Кызылординской области на айт намаз народ начал собираться 5 часов утра.

Одним из первых сюда пришел житель поселка Шиели Талгат Калекеев.

"До начала айт намаза хочу послушать проповедь имама поэтому пришел рано . У всех прихожан хорошее и праздничное настроение. После айт намаза нам и нашим детям подготовили праздничную программу", – сказал он

Возле мечети люди заходили в специальный магазин где покупали для родных и близких подарки.

Для желающих принести жертвоприношение были подготовлены специальные места с соблюдением санитарных правил.

Фото Zakon.kz

Празднику рады от мала до велика

На центральной площади поселка Шиели прихожане мечети при содействии районного акимата организовал праздничный стол в юрте для малоимущих и лиц с инвалидностью. Работники районного отдела культуры и спорта подготовили праздничный концерт.

Фото Zakon.kz

Дети в этот день могли бесплатно поиграть на игровых аттракционах, им дарили игрушки, кроме этого, они смогли полакомиться мороженым.

Фото Zakon.kz