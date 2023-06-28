Труп мужчины обнаружили возле здания полиции в СКО

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в селе Новоишимское Северо-Казахстанской области возле здания полиции района Габита Мусрепова висит мертвый человек, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данную информацию.

"27 июня около 07:00 в дежурную часть отдела полиции района им. Габита Мусрепова ДП СКО поступило сообщение о том, что в райцентре Новоишимское на территории административного здания полиции обнаружен труп 56-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Полицейские по камерам видеонаблюдения установили, что мужчина пытался пересечь проезжую часть улицы по направлению к административному зданию №2 районного отдела полиции. Далее он самостоятельно прошел на территорию здания, где впоследствии и было обнаружено его тело.

В полиции отметили, что территория административного здания является неохраняемой и находится в 100 метрах от основного здания полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

"В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Также назначена служебная проверка.

Ранее труп мужчины нашли на центральной площади Атырау.