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Труп мужчины обнаружили возле здания полиции в СКО

Труп мужчины обнаружили возле здания полиции в СКО Фото: пресс-служба ДП СКО
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в селе Новоишимское Северо-Казахстанской области возле здания полиции района Габита Мусрепова висит мертвый человек, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данную информацию. 

"27 июня около 07:00 в дежурную часть отдела полиции района им. Габита Мусрепова ДП СКО поступило сообщение о том, что в райцентре Новоишимское на территории административного здания полиции обнаружен труп 56-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении. 

Полицейские по камерам видеонаблюдения установили, что мужчина пытался пересечь проезжую часть улицы по направлению к административному зданию №2 районного отдела полиции. Далее он самостоятельно прошел на территорию здания, где впоследствии и было обнаружено его тело.

В полиции отметили, что территория административного здания является неохраняемой и находится в 100 метрах от основного здания полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

"В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Также назначена служебная проверка.

Ранее труп мужчины нашли на центральной площади Атырау.

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