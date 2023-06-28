Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны
Фото: Zakon.kz
Шаттл из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны запустят 29 июня, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Астаны, пассажиров будут перевозить комфортабельные микроавтобусы.
"Регулярный шаттл" отправляется ежедневно:
- в 08:30 от вокзала до аэропорта и города Косшы;
- в 09:10 из аэропорта в Косшы;
- в 16:30 от Косшы до аэропорта и вокзала;
- в 17:10 от аэропорта до вокзала.
Стоимость услуги составляет 950 тенге.
Ранее услугу трансфера с перрона железнодорожного вокзала "Нұрлы жол" до дома запустили в Астане.
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