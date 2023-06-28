Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны

Фото: Zakon.kz

Шаттл из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны запустят 29 июня, сообщает Zakon.kz.

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