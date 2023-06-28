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Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан байрам

Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам Фото: pxhere
Шведская полиция одобрила проведение акции с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан байрам, сообщает Zakon.kz.

В полиции, ссылаясь на решение суда, заявили, что для отмены акции нужно "иметь четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности", что в правоохранительных органах не усматривают, передает Sverigesradio.se.

В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции выдать разрешение на проведение аналогичного мероприятия у посольств Ирака и Турции в шведской столице. Позже Апелляционный суд пришел к выводу, что у силовиков не было достаточных оснований для запрета.

В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.

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