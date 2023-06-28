Зеленский намерен обязать украинских чиновников и военных изучать английский язык
"Английский язык принадлежит к языкам международного общения в Украине", – говорится в документе, который опубликован на сайте украинского парламента.
Глава государства пометил проект закона как неотложный.
Согласно предлагаемому президентом законопроекту, знание английского языка в обязательном порядке будет требоваться практически от всех государственных служащих, глав местных администраций и их заместителей, всех офицеров ВСУ, Национальной полиции и других правоохранительных органов и спецслужб, работников прокуратуры, налоговых и таможенных органов, топ-менеджеров государственного сектора экономики.
Изучение английского языка на Украине планируется начинать уже в детском саду, чтобы дети с самого младшего возраста приучались говорить на английском языке.
Ранее Владимир Зеленский, комментируя наступательные действия ВСУ, заявил о том, что по всем направлениям у украинских "воинов было продвижение вперед".