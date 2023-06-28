Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Супруга Гуфа решила подать на развод

артист Фото: Instagram/therealguf
Российский рэпер Алексей Долматов (Гуф) заявил в Instagram то его жена Юлия Королева подает на развод, сообщает Zakon.kz.

Артист в соцсетях опубликовал личную переписку с женой, в которой она пишет об окончательном разрыве с супругом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о каком-то проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай. Блогерша заявила, что ненавидит его.

"Никогда не попадайся мне на глаза. Позвони Азизе и не пиши сюда. Каким ты был, таким ты остался", – цитирует Королеву gazeta.ru.

После публикации переписки Долмалов выложил реакции жены на нее. Королева предположила, что певцу не нужна его дочь Тина, раз он показывает их конфликт на публику. Рэпер заявил, что ему нужна как дочь, так и его сын от Айзы – Сэм. Артист предложил супруге подружиться с его бывшей женой и "выезжать" на нем до конца своих дней.

"Так смешно, что вам самое главное все в соцсеть с ней выставить. Наверное, чтобы потом на интервью позвали", – заключила Королева.

Отметим, что в 2020 году Гуф признался в любви бывшей жене из больничной палаты.

Читайте также

Зеленский намерен обязать украинских чиновников и военных изучать английский язык

Шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам

C 28 июня все южнокорейцы помолодеют на 1-2 года

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
как можно использовать пенсионные накопления в Казахстане
Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления
Обратился к казахстанцам
Верховный муфтий обратился к казахстанцам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления