Супруга Гуфа решила подать на развод

Российский рэпер Алексей Долматов (Гуф) заявил в Instagram то его жена Юлия Королева подает на развод, сообщает Zakon.kz.

Артист в соцсетях опубликовал личную переписку с женой, в которой она пишет об окончательном разрыве с супругом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о каком-то проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай. Блогерша заявила, что ненавидит его.



"Никогда не попадайся мне на глаза. Позвони Азизе и не пиши сюда. Каким ты был, таким ты остался", – цитирует Королеву gazeta.ru.

После публикации переписки Долмалов выложил реакции жены на нее. Королева предположила, что певцу не нужна его дочь Тина, раз он показывает их конфликт на публику. Рэпер заявил, что ему нужна как дочь, так и его сын от Айзы – Сэм. Артист предложил супруге подружиться с его бывшей женой и "выезжать" на нем до конца своих дней.

"Так смешно, что вам самое главное все в соцсеть с ней выставить. Наверное, чтобы потом на интервью позвали", – заключила Королева.

Отметим, что в 2020 году Гуф признался в любви бывшей жене из больничной палаты.