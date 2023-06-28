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Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан айта

телефонный разговор Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия, процветания и успехов.

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошлогодних государственных визитов президента Казахстана в Анкару и президента Турции в Астану.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Ранее Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт.

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