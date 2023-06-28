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Елена Рыбакина и Александр Бублик узнали номера посева на Уимблдоне

теннис Фото: ktf.kz
Опубликованы официальные списки сеяных теннисистов Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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Действующая чемпионка казахстанка Елена Рыбакина получила третий номер "посева".

Впервые сеяным турниров "Большого шлема" стал Александр Бублик, показавший отличную форму на траве на прошлой неделе в Галле, выиграв свой первый турнир серии АТР 500: он стал 24-м по "посеву".

"Уимболдон-2023" стартовал неудачно для представителей Казахстана. Не смог пройти первый круг "квалификации" вторая ракетка страны Тимофей Скатов, североказахстанец в 3 сетах уступил бельгийцу Киммеру Коппижинсу – 7:6, 4:6, 6:7.

Официальная церемония жеребьевки Открытого чемпионата Великобритании 2023 года пройдет 30 июня.

Соревнования в основной сетке "Уимблдона" стартуют в понедельник, 3 июля, и завершатся 16 июля.

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Бублик Александр Рыбакина Елена Великобритания
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