Турция осудила акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции, сообщает Zakon.kz.

Об это он написал в Twitter.





"Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам.

Позже 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее.

Отметим, что в начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.