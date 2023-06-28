Турция осудила акцию с сожжением Корана в Швеции
Фото: pixabay
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции, сообщает Zakon.kz.
Об это он написал в Twitter.
"Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам.
Позже 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее.
Отметим, что в начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.
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