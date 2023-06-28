Ситуация в Украине: Зеленский выступил за легализацию марихуаны, Болгария продлила программу помощи беженцам

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса в Украине на фоне СВО, чтобы помочь украинцам преодолеть "боль, стресс и травмы". По словам украинского лидера, легализация лекарств на основе каннабиса "для всех, кто в этом нуждается", будет честной.

Жена президента Украины Елена Зеленская выразила обеспокоенность тем, что боевые действия в республике могут негативно сказаться на психическом здоровье населения. Также она отметила, что не хочет идти в политику.

Владимир Зеленский утверждает, что ситуация на севере Украины после сообщений о перемещении и Белоруссию ЧВК "Вагнер" неизменная и контролируемая.

Никто не хочет ядерной войны, но говорить об этом в отсутствие системы стратегической стабильности означает "полагаться на авось", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое было опубликовано на официальном сайте МИД России.

Зеленский встретился в Киеве с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Зеленский принял участие в пленарном заседании Верховной Рады по случаю 27-летия принятия Конституции Украины, во время которого предложил к общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей Украинской доктрины.

Известный своими оговорками президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".

ЕС не может просто забрать замороженные активы РФ, должен сохранять способность вернуть их в полном объеме и с процентами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Президент Беларуси Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава одесского военкомата Евгений Борисов уволен с должности за коррупцию, заявила в среду пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют в Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Власти Болгарии продлили программу помощи c размещением украинских беженцев до сентября.

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