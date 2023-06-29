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В Техасе из-за аномальной жары погибли девять человек

больничная кровать Фото: Zakon.kz
В американском штате Техас местные власти заявили о гибели девяти человек из-за аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала CNN, смерти были зафиксированы за прошедшие 8 дней, однако медики полагают, что их можно было избежать, поэтому призывают жителей штата быть более внимательными к своему здоровью и состоянию своих соседей.

Также сообщается, что по состоянию на среду 90 млн американцев получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности, а уровень потребления электроэнергии в Техасе во вторник достиг рекордных значений за все время наблюдений.

Ранее сообщалось, что в четверг в Казахстане ожидается дождливая погода.

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