В Техасе из-за аномальной жары погибли девять человек

В американском штате Техас местные власти заявили о гибели девяти человек из-за аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала CNN, смерти были зафиксированы за прошедшие 8 дней, однако медики полагают, что их можно было избежать, поэтому призывают жителей штата быть более внимательными к своему здоровью и состоянию своих соседей.

Также сообщается, что по состоянию на среду 90 млн американцев получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности, а уровень потребления электроэнергии в Техасе во вторник достиг рекордных значений за все время наблюдений.

Ранее сообщалось, что в четверг в Казахстане ожидается дождливая погода.

