Чем опасно плавание после плотного обеда

Врач-педиатр Нисо Одинаева предупредила о возможности судорог при плавании на полный желудок, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что допускается легкий перекус.

"Перед купанием детей нельзя плотно кормить и давать жевательную резинку. Плавание на полный желудок может привести к судорогам. На пляже допустим легкий перекус и достаточное питье", – цитирует специалиста пресс-служба Минздрава Московской области.

По словам Одинаевой, купаться важно только в официально разрешенных водоемах. При нахождении в воде родители должны быть рядом с ребенком – не больше чем на расстоянии вытянутой руки. Дело в том, что они могут заиграться и далеко заплыть, потерять чувство времени и переохладиться.

Ранее врач рассказала, что некоторые витамины и микроэлементы способны вызывать аллергию.

