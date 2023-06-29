Пропавшего пенсионера нашли мертвым в дачном массе Павлодара

В дачном массиве "Металлург" близ Павлодара нашли тело пропавшего два дня назад 83-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры движения Vita 28 июня сообщили, что в дачном сообществе "Металлург" нашли тело пенсионера. 83-летнего мужчину объявили в розыск два дня назад, пишет Pavlodarnews.

"Соболезнования родным и близким. Найден в садоводстве "Металлург"…", – сказано странице волонтеров отряда Vita в Instagram.

Волонтеры отмечают, что два дня пропавшего пенсионера искали полицейские, неравнодушные жители и родные погибшего мужчины. Пропал житель Павлодара 26 июня, в тот день он поехал, как обычно на дачу, но перестал выходить на связь. Родные не нашли его на даче и объявили в розыск.

24 июня в Шымкенте нашли пропавшего накануне четырехлетнего мальчика, который ушел из дома на прогулку и пропал.