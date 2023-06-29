Главное к утру: гибель тюленей, массовое отравление и протест против набережной

Жители Мангистау засняли очередной факт гибели тюленей близ Актау. В Кентау 58 человек попали в больницу с отравлением после посещения кафе. В Балхаше жители выступают против реконструкции набережной, сообщает Zakon.kz.

Гибель тюленей

Очевидцы засняли на видео мертвых тюленей, которых прибило к берегу, примерно в 40 км от Актау. Автор видео сообщает, что туши прибило к берегу в течение получаса. На кадрах видно, как у одной из туш местами ободрана шкура.

Массовое отравление

После посещения одного из кафе города Кентау 58 человек были госпитализированы с отравлением. В числе отравившихся более 20 детей и беременные женщины. В полиции завели уголовное дело, а санврачи начали проверку.

Протест против набережной

В Балхаше активисты выступают против реконструкции набережной стоимостью 4 млрд. Жители заявляют, что лучше пустить все деньги на ремонт водовода.

Новости Казахстана

На жительницу Павлодара полицейские обратили внимание, когда она фотографировала участки земли, расположенные на близком расстоянии друг от друга. Полицейские нашли у нее более 30 свертков с психотропным веществом.

В Алматинской области из-за табуна лошадей в аварии пострадали два человека. ДТП произошло по Ташкентскому тракту в Алматинской области, не доезжая поселка Каскелен.

28 июня в 18:30 во время купания в необорудованном месте в 4А микрорайоне Актау тонули два парня. Молодым людям помогли выбраться на берег спасатели.

В разное время на горячих источниках в Туркестанской области бизнесмены построили около 10 бань. А вот очистных сооружений не предусмотрели. И теперь грязная вода практически безостановочно течет в степь. Сельчане бьют тревогу.

Детей из малообеспеченных и многодетных семей бесплатно учат плавать в Каратауском районе Шымкента спасатели Департамента по ЧС. Таким образом намереваются снизить количество несчастных случаев на воде.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана намерена выплатить семье скончавшегося спортсмена Владимира Седова пять миллионов тенге.

Жители сел Бокейординского района Западно-Казахстанской области бьют тревогу из-за наступающих на населенные пункты песков из пустыни.

Мавзолей, датированный XV веком нашей эры, обнаружили столичные археологи в Коргалжынском районе Акмолинской области, совсем недалеко от Астаны.

В криминальной полиции Атырау начали расследование после того, как в подъезде одного из домов появилась надпись со ссылкой на интернет-магазин оружия.