Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в двух городах

В четверг, 29 июня, синоптики обещают повышенное содержание вредных веществ в воздухе Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

29 июня в Алматы и Атырау синоптики обещают неблагоприятные метеорологические условия. По данным специалистов Казгидромета, в четверг в двух городах будет повышенное содержание вредных веществ в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана на 29 июня. Об этом накануне сообщили специалисты Казгидромета.

