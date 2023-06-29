Перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью, утвердили в Казахстане

Министерство труда приказом от 20 июня 2023 года утвердило "Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно п. 2 ст. 51 закона "О государственных закупках", организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг закупают не менее 50% товаров и 100% работ и услуг у общественных объединений лиц с инвалидностью РК и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году.

Министерство труда утвердило перечень таких товаров, работ и услуг, в который включили:

Производимые товары:

постельное белье всех наименований, одеяло, матрацы, покрывало, подушки, полотенце, салфетки, наперники, чехлы на матрацы, пеленки;

куртка ватная, брюки утепленные ватные, костюм теплозащитный, полукомбинезон утепленный, жилет утепленный, куртка утепленная, костюм полевой камуфлированный, брюки;

костюм рабочий хлопчатобумажный, костюм полевой хлопчатобумажный, куртка полевая камуфлированная, костюм сварщика, костюм аккумуляторщика, комбинезон рабочий;

костюм повара, костюм пекаря, колпаки;

5) халаты, фартуки, униформа, жилет сигнальный, хирургические костюмы, бахилы хлопчатобумажные, форменная одежда производственного и хозяйственного персонала, корпе;

пижамы, нательное мужское белье, трусы, портянки, сорочки, рубашки;

косынки, платок носовой, подворотничок, рукавицы;

шторы, полога, мешки;

скоросшиватели, конверты, папки для бумаг, линейки;

коробки упаковочные, коробки архивные;

столярные изделия;

мебель.

Производимые и (или) поставляемые товары:

тифлотехнические средства;

специальные средства передвижения;

обязательные гигиенические средства.

Выполняемые работы:

озеленение.

Оказываемые услуги:

поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для лиц с инвалидностью (костыли, трости, ходунки, подъемные устройства и механизмы, телерадиоаппаратура);

ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями;

организация отдыха и санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью;

уборка помещений и территорий, клининговые услуги;

благоустройство, озеленение;

полиграфические услуги;

прачечные услуги.

Приказ вводится в действие 8 июля 2023 года.