Перечень товаров, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью, утвердили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство труда приказом от 20 июня 2023 года утвердило "Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Согласно п. 2 ст. 51 закона "О государственных закупках", организаторы государственных закупок при проведении государственных закупок отдельных видов товаров, работ, услуг закупают не менее 50% товаров и 100% работ и услуг у общественных объединений лиц с инвалидностью РК и (или) организаций, созданных общественными объединениями лиц с инвалидностью, от общего объема средств, выделенных для приобретения данных товаров в текущем году.
Министерство труда утвердило перечень таких товаров, работ и услуг, в который включили:
Производимые товары:
- постельное белье всех наименований, одеяло, матрацы, покрывало, подушки, полотенце, салфетки, наперники, чехлы на матрацы, пеленки;
- куртка ватная, брюки утепленные ватные, костюм теплозащитный, полукомбинезон утепленный, жилет утепленный, куртка утепленная, костюм полевой камуфлированный, брюки;
- костюм рабочий хлопчатобумажный, костюм полевой хлопчатобумажный, куртка полевая камуфлированная, костюм сварщика, костюм аккумуляторщика, комбинезон рабочий;
- костюм повара, костюм пекаря, колпаки;
- 5) халаты, фартуки, униформа, жилет сигнальный, хирургические костюмы, бахилы хлопчатобумажные, форменная одежда производственного и хозяйственного персонала, корпе;
- пижамы, нательное мужское белье, трусы, портянки, сорочки, рубашки;
- косынки, платок носовой, подворотничок, рукавицы;
- шторы, полога, мешки;
- скоросшиватели, конверты, папки для бумаг, линейки;
- коробки упаковочные, коробки архивные;
- столярные изделия;
- мебель.
Производимые и (или) поставляемые товары:
- тифлотехнические средства;
- специальные средства передвижения;
- обязательные гигиенические средства.
Выполняемые работы:
- озеленение.
Оказываемые услуги:
- поставка, сборка, ремонт и обслуживание реабилитационной техники для лиц с инвалидностью (костыли, трости, ходунки, подъемные устройства и механизмы, телерадиоаппаратура);
- ремонт и обслуживание транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями;
- организация отдыха и санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью;
- уборка помещений и территорий, клининговые услуги;
- благоустройство, озеленение;
- полиграфические услуги;
- прачечные услуги.
Приказ вводится в действие 8 июля 2023 года.
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