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В Алматы временно закроют движение на одном из перекрестков

В Алматы временно закроют движение на одном из перекрестков Фото: Zakon.kz
С 22:00 1 июля до 22:00 2 июля 2023 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Казыбек би и Калдаякова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ТОО "Алматинские тепловые сети", движение по названному перекрестку будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента", – объяснили в компании.

Жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствами и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

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