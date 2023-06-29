Горячую воду частично отключат в двух районах Алматы

Ограничения коснутся части зданий в Турксибском и Жетысуском районах Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в Жетысуском и Турксибском районах Алматы временно ограничат горячее водоснабжение в контурах следующих улиц:

с 3 по 14 июля: Лавренева – Дунентаева – микрорайон Жулдыз 2 (частично);

Лавренева – Дунентаева – микрорайон Жулдыз 2 (частично); с 3 по 17 июля: Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева – Баймагамбетова;

Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева – Баймагамбетова; с 10 по 14 июля: Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда; Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева;

Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда; Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева; с 10 по 31 июля: Поддубного – Суюнбая – Дунентаева – Хмельницкого;

Поддубного – Суюнбая – Дунентаева – Хмельницкого; с 13 по 20 июля: Остроумова – Красногорская – Дегдар – Остроумова;

Остроумова – Красногорская – Дегдар – Остроумова; с 17 по 21 июля: Папанина – Суюнбая – Ереванская – Стальского; Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева;

Папанина – Суюнбая – Ереванская – Стальского; Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева; с 24 июля по 14 августа: Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон Кокжиек.

Ограничения вводят, чтобы обеспечить безопасность во время планового ремонта в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", уточнили в коммунальной организации.



В конце июня также стало известно, что в трех районах Алматы частично отключат холодную воду.