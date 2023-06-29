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Горячую воду частично отключат в двух районах Алматы

В Алматы частично отключат горячую воду в двух районах Фото: Zakon.kz
Ограничения коснутся части зданий в Турксибском и Жетысуском районах Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в Жетысуском и Турксибском районах Алматы временно ограничат горячее водоснабжение в контурах следующих улиц:

  • с 3 по 14 июля: Лавренева – Дунентаева – микрорайон Жулдыз 2 (частично);
  • с 3 по 17 июля: Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева – Баймагамбетова;
  • с 10 по 14 июля: Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда; Хмельницкого – Бакинская – Староэлеваторская – Куйбышева;
  • с 10 по 31 июля: Поддубного – Суюнбая – Дунентаева – Хмельницкого;
  • с 13 по 20 июля: Остроумова – Красногорская – Дегдар – Остроумова;
  • с 17 по 21 июля: Папанина – Суюнбая – Ереванская – Стальского; Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева;
  • с 24 июля по 14 августа: Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон Кокжиек.

Ограничения вводят, чтобы обеспечить безопасность во время планового ремонта в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", уточнили в коммунальной организации.

В конце июня также стало известно, что в трех районах Алматы частично отключат холодную воду.

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