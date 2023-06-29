Астанчане вновь смогут летать в столицу Башкортостана

О возобновлении регулярных рейсов по маршруту Астана – Уфа заявили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, сообщает Zakon.kz.

В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов Комитет гражданской авиации МИИР РК проработал вопрос расширения авиасообщения между Казахстаном и Башкортостаном.

"Авиакомпания Red Wings с 25 июля 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Астана – Уфа". Пресс-служба КГА

Перевозки будут выполняться с частотой два рейса в неделю по вторникам и пятницам.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут" с 28 июня 2023 года возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы – Сочи.