Эльдар Толганбаев назначен вице-министром информации

Назначен новый вице-министр информации и общественного развития Казахстана. Им стал Эльдар Толганбаев, который ранее занимал должность госинспектора Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства:

"Постановлением правительства РК Толганбаев Эльдар Сейдахметович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан".

Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, университет им. Д. А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности главного специалиста аппарата маслихата Алакольского района Алматинской области. С 2005 по 2019 годы занимал различные должности в Министерстве культуры и информации РК, Информационно-аналитическом центре канцелярии премьер-министра РК, РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, Мажилисе Парламента РК.

В 2019 году работал в частной структуре. Также был зампредседателя правления АО "Центр развития г. Алматы" (2019-2020), первым замгендиректора АО "Телерадиокомпания Almaty" (2020-2022).

С июня 2022 года по настоящее время занимал должность госинспектора Администрации президента РК.