Проект "Гостевая семья" в ВКО: полное погружение не только в язык, но и среду, культуру и традиции

Как повысить уровень знаний казахского языка у школьников, да и в целом среди населения, знают в Восточном Казахстане. Велосипед не изобретали, просто решили поместить школьников в казахоязычные семьи и посмотреть результат, сообщает Zakon.kz.

Проект так и назвали "Гостевая семья". Суть его в том, что при погружении в языковую среду ребенок быстрее и эффективнее овладеет словарным запасом и навыками употребления слов в быту. Предполагалось, что за 20 дней пребывания в семье словарный запас школьников пополнится 200 новыми словами на казахском языке.

Кстати, данный опыт давно используется в международной практике, но в Казахстане будет применяться впервые.

Общение плюс увлечения

Подробнее о самой идее и ожидаемых результатах рассказали в Управлении образования Восточно-Казахстанской области.

"Смысл не только в том, что дети, которые недостаточно владеют казахским языком, будут жить в казахскоязычных семьях и изучать практический казахский язык. Наша цель шире – хотим, чтобы ребята узнали историю края, познакомились с обычаями, традициями казахского народа, попробовали себя в игре на казахских народных инструментах, посетили интересные места, достопримечательности, участвовали в экскурсиях, совершили турпоходы. Надеемся, что проект покажет свою эффективность, и такие мероприятия станут неотъемлемой частью языкового обучения", – рассказала руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышева.

По ее словам, к запуску проекта готовились тщательно. Важно было все – выбрать подходящее место, куда приедут дети, отобрать сами семьи, чтобы дети чувствовали себя в безопасности и "не как в гостинице", и – самих детей.

Сначала определили села для проживания детей – Катон, Урыль, Берель в прославленном своей красотой Катон-Карагайском районе. Ориентировались не только на красоту заповедных мест с водопадами, горами, лесами, озерами, редкими животными и краснокнижными растениями, но и на "познавательную ценность" места. Ведь именно на территории Катон-Карагайского района находится гора Белуха, национальный государственный природный парк, ценнейшие для истории археологические раскопки.

Фото Zakon.kz

Затем определились с семьями, в которых должны были жить дети. Понятно, что отбор был серьезным. Кстати, участие школьников в проекте было бесплатным, а семьям даже платили за каждого принятого ребенка 181 500 тенге. Деньги должны были пойти на все расходы, связанные с пребыванием школьника в семье, – питание, покупку необходимых вещей, а также оплату экскурсий и так далее.

Сначала принять школьников предлагали местным учителям. Именно у них есть опыт работы с детьми, им знакомы возрастные и психологические особенности подростков. Впрочем, другим семьям тоже не отказывали, главное, чтобы были соответствующие рекомендации со стороны школы и отдела образования, отсутствие судимостей, учета в наркологическом, психоневрологическом диспансерах. Также обязательным было условие, что семья не просто полная, а в ней обязательно есть дети.

"Конечно, мы должны были быть уверены, что отправляем школьников в хорошие, безопасные условия. Скажу сразу, что мы были приятно удивлены, когда выяснилось, что жители Катон-Карагайского района с радостью согласились принять у себя школьников. Еще больше обрадовались, когда и родители детей откликнулись на участие в проекте. Было приятно, что нашу идея поддержали все", – рассказала Инесса Чернышова.

Детей в проект, кстати, тоже отбирали. Примерные параметры: возраст от 12 до 14 лет, наличие определенных языковых навыков. Приоритет, конечно же, отдавался детям из семей, где не говорят на казахском языке. В основном ребят выбирали из школ городов Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Шемонаихинского и Глубоковского районов.

Фото Zakon.kz

Скучать некогда!

Работая над проектом "Гостевая семья", в Управлении образования старались расписать каждый день пребывания в селах. Упор, естественно, делали, на общение на казахском языке.

"Утром накрыть на стол, убрать посуду, отправиться на прогулку, в гости, на занятия – все это сопровождается разговором на казахском языке. Пусть одно-два слова новые в день, но постоянно. Пусть это будут короткие фразы, но они должны быть в обиходе ежеминутно", – предполагала Инесса Чернышова.

Погружение в языковую среду началось еще с дороги. Ребят, отправившихся в Катон-Карагайский район в семьи, везли на автобусах.

"Время в дороге сильно увеличилось, потому что нас везде встречали накрытыми столами, оркестрами, шарами и ковровыми дорожками. Было очень здорово – реальное ощущение праздника. Еще в дороге мы все подружились. У двух школьников были дни рождения в эти дни, так их даже поздравили и подарили подарки. Мне тоже было приятно", – говорит участник проекта 14-летний Денис Федорченко.

Парень вместе со Святославом из Риддера попал в семью Ашимхановых Олжаса и Сауле, их младших двух сыновей – Заңғара и Айхана. У супругов есть еще двое взрослых детей, но они живут отдельно.

"Мне кажется, "наша" семья просто самая лучшая. Когда нам скинули видео того, как детей встретили, обняли, я даже прослезилась. Конечно, переживала за сына. Несмотря на то, что он с 1 класса ездит по лагерям, думаю, может, еда не подойдет, приболеет, характерами не сойдутся. Нет, все просто замечательно. Наша приемная мама Сауле Касымжомартовна работает в школе. Хочу ее отдельно поблагодарить – всегда найдет время, все расскажет, успокоит. Но главное – моему сыну просто некогда со мной говорить! Он все время занят. На мои звонки он неизменно отвечает: "Мам, все хорошо, ну я побежал!" – рассказывает мама Ирина Хрулева.

По ее словам, ребята очень хорошо вписались не только в семью, где для них все было готово – отдельная комната, необходимые вещи и мебель, но и в сам проект, поскольку все было продумано до мелочей, начиная от расписания и заканчивая связью с родителями.

"Я хочу особенно отметить занятия казахским языком. Помимо общения в семье, у ребят много интенсива по казахскому, но все это в интересной, увлекательной форме", – рассказывает Ирина.

По словам мамы Дениса, она бы всем родителям по возможности советовала принять участие в проекте, да и с удовольствием отправила бы сына еще раз.

Фото Zakon.kz

"Идея действительно отличная! Я думаю, контингент участников надо разнообразить. Понятно, что в приоритете школьники, но я бы и сама с удовольствием съездила. Можно ведь целые туристические туры организовывать. Места там замечательные, люди приветливые, хорошо знающие язык", – рассуждает Ирина Хрулева.

Кстати, реализацией проекта довольны и в Управлении образования ВКО. О результатах в познании языка говорить, конечно, еще рано, но вот о том, что проект ждет расширение, заявить уже можно. Хотя бы потому, что желающих принять участие в первом потоке было намного больше, чем ожидалось.

"Мы получили множество заявок из всех регионов страны, очень большой отклик от населения всей республики. Естественно, это проект только для восточноказахстанцев, но у нас было 127 заявок при предполагаемой норме в 68", – сообщила руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышева.

По ее словам, уже разрабатывают планы по продолжению проекта. В планах Управления образования – более масштабная реализация этого проекта. Скорее всего, следующий заезд будет в села не только Катон-Карагайского района, но и Курчумского. Также планируется значительно увеличить количество участников.