Китай опережает сроки по производству ветровой и солнечной энергии

Китай укрепляет свои позиции в качестве мирового лидера в области возобновляемой энергетики и потенциально опережает свои энергетические цели, сообщает Zakon.kz.

Китай намерен удвоить свои мощности и производить 1200 гигаватт энергии за счет ветровой и солнечной энергии к 2025 году, достигнув цели 2030 года на пять лет раньше срока, говорится в отчете Global Energy Monitor, сообщает The Guardian.

В отчете говорится, что по состоянию на первый квартал 2023 года мощность солнечных электростанций в Китае достигла 228 ГВт, что больше, чем во всем остальном мире вместе взятом.

Эти установки сосредоточены в северных и северо-западных провинциях страны, таких как Шаньси, Синьцзян и Хэбэй.



Кроме того, в отчете отметили и новые строящиеся солнечные фермы, которые могут добавить еще 379 ГВт мощности, что втрое больше, чем в США, и почти вдвое больше, чем в Европе.

Совокупная мощность наземных и морских электростанций в настоящее время превышает 310 ГВт, что в два раза больше, чем в 2017 году, и примерно эквивалентно мощности следующих семи ведущих стран вместе взятых.

"Эти новые данные обеспечивают непревзойденную детальность информации о впечатляющем росте солнечных и ветряных мощностей в Китае. Поскольку мы внимательно следим за реализацией перспективных проектов, эта подробная информация станет незаменимой для навигации по энергетическому ландшафту страны". руководитель проекта в Global Energy Monitor Дороти Мэй

Развитие зеленой энергетики в Китае является частью его усилий по достижению двойных целей по выбросам углекислого газа, поставленных в 2020 году. Китай является крупнейшим эмитентом парниковых газов и на его долю приходится половина мирового потребления угля. Глава КНР Си Цзиньпин в 2020 году пообещал достичь пика выбросов CO2 до 2030 года и углеродной нейтральности к 2060 году.



Несмотря на тщательное планирование, энергетический переход в Китае не обходится без проблем. В последние годы рекордная жара и засуха вывели из строя гидроэлектростанции, что привело к перебоям в подаче электроэнергии, из-за чего остановились предприятия. Устаревшая электросеть и негибкость в передаче энергии между регионами усугубляют неопределенность.



В отчете также отмечается, что несмотря на успехи в развитии "зеленой энергии", в стране доминирующим источником все еще остается уголь.