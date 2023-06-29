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Пять новых судей Верховного суда избрали сенаторы

Пять новых судей Верховного суда избрали сенаторы Фото: gov.kz
Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании 29 июня избрали пять новых судей Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Президент вынес на рассмотрение сенаторов представление об избрании на должности судей Верховного суда кандидатов на альтернативной основе. В результате голосования должности получили:

  • Ерлан Айтжанов – судья Алматинского городского суда;
  • Альжанов Габит Умирханович – судья Павлодарского областного суда;
  • Гульмира Исамберлиева – судья Атырауского областного суда;
  • Ерлан Космуратов – председатель судебной коллегии по уголовным делам;
  • Нурлан Курмангалиев – cудья Алматинского городского суда.
"Все они имеют опыт работы как на районном, так и областном уровне, в том числе ряд из них – на руководящих должностях. Уважаемые депутаты, прошу поддержать представление главы государства об избрании вышеперечисленных кандидатов на пять должностей судей Верховного суда".Депутат Сената Денис Шипп

16 июня депутаты Сената избрали на должность судей Верховного суда Амира Досжана Сарманкулулы, председателя Акмолинского областного суда, и Нурышева Камбара Жумабаевича, председателя Кызылординского областного суда.

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