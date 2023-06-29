"Челси" продал основного вратаря в чемпионат Саудовской Аравии
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Как информирует пресс-служба "аристократов", 31-летний сенегальский вратарь перешел в клуб чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Ахли". Сам голкипер подтвердил эту новость на своей странице в Instagram.
Саудовский коллектив заплатил за сенегальского вратаря 16 млн фунтов, контракт с ним подписали на три сезона.
📝✍🏻@edou_mendy_#WelcomeMendy— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) June 28, 2023
pic.twitter.com/7B5LY8fECl
Вратарь сборной Сенегала Менди надел форму "Челси" в 2020 году. С того времени он выиграл в составе клуба Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
В сезоне 2020/21 голкипер оформил девять "сухих" матчей в Лиге чемпионов. Это был рекорд, которого не достиг ни один другой вратарь в своем дебютном сезоне Лиги.
В рамках Английской премьер-лиги Эдуар Менди сыграл 75 матчей, пропустив 69 голов.
В мае стало известно, что новым главным тренером "Челси" назначили Маурисио Почеттино.