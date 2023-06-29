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"Челси" продал основного вратаря в чемпионат Саудовской Аравии

Основной вратарь "Челси" Эдуар Менди перешел в чемпионат Саудовской Аравии Фото: Instagram/edou_mendy
Голкипер лондонского футбольного клуба "Челси" и сборной Сенегала Эдуар Менди сменил место работы. С нового сезона он будет играть на полях Саудовской Аравии за команду "Аль-Ахли", сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба "аристократов", 31-летний сенегальский вратарь перешел в клуб чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Ахли". Сам голкипер подтвердил эту новость на своей странице в Instagram.

Саудовский коллектив заплатил за сенегальского вратаря 16 млн фунтов, контракт с ним подписали на три сезона. 

Вратарь сборной Сенегала Менди надел форму "Челси" в 2020 году. С того времени он выиграл в составе клуба Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

В сезоне 2020/21 голкипер оформил девять "сухих" матчей в Лиге чемпионов. Это был рекорд, которого не достиг ни один другой вратарь в своем дебютном сезоне Лиги.

В рамках Английской премьер-лиги Эдуар Менди сыграл 75 матчей, пропустив 69 голов.

В мае стало известно, что новым главным тренером "Челси" назначили Маурисио Почеттино.

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