Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 29 июня 2023 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,36 тенге, евро – 492,74 тенге, рубля – 5,3 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 455 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 497,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,26 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,41 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,26 тенге.

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