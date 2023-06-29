Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 450,36 тенге, евро – 492,74 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 455 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 497,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,26 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,26 тенге.