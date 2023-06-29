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Алматинцам напомнили, на каких магистралях идет дорожный ремонт

Алматинцам напомнили о перекрытых дорогах Фото: Zakon.kz
В управлении городской мобильности Алматы 29 июня напомнили, что средний дорожный ремонт идет на 15 магистральных улицах. Работы планируют завершить к началу учебного года, сообщает Zakon.kz.

Алматинцам напомнили, на каких улицах продолжается средний ремонт дорог. В частности, на проспекте Аль-Фараби ремонтируют участок от ул. Аскарова до пр. Достык протяженностью более 9 км. В последний раз там проводили средний ремонт в 2010 году. Дорога частично перекрыта.

"На мосту через реку Есентай по пр. Аль-Фараби с 6 июня ведут строительно-монтажные работы в рамках реконструкции. Проектом предусмотрена реконструкция моста и строительство двух велопешеходных мостов. Ведутся работы по устройству дорожной одежды на разделительной полосе для обеспечения объездной дороги и переустройства инженерных коммуникаций", – добавили в управлении городской мобильности.

Кроме того, средний ремонт идет на проспекте Абая (участок от пр. Достык до ул. Тлендиева). Там также частично перекрыта дорога. В прошлый раз средний ремонт на этом участке делали в 2012 году.

Ранее стало известно, что до 3 июля в Алматы перекрыли участок улицы Досмухамедова.

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