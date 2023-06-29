Ерлан Карин: Логика президентских реформ заключается в укреплении основных политических институтов
В своем выступлении Ерлан Карин рассказал о концептуальных месседжах выступления президента Казахстана на втором заседании Национального курултая в Туркестане.
Говоря о логике реформ главы государства, он отметил, что суть президентских реформ заключается в укреплении основных политических институтов – Парламента, правительства, маслихатов, политических партий и других. И что сильные политические институты – это опора государственности.
Также Ерлан Карин подчеркнул, что главной сверхзадачей является не просто реализация реформ, а проведение их всем обществом. Поэтому, когда реализация программы политической модернизации потребовала внесения изменений в Конституцию, то президент инициировал общенациональный референдум. Результаты референдума зафиксировали выход общественной консолидации на качественно новый уровень. Итоги президентских и парламентских выборов еще раз подтвердили это.
Таким образом, реализация реформ и результаты выборных кампаний показали, что сегодня у общества и власти – единое понимание перспектив развития страны.
Также госсоветник подчеркнул, что переход к новому качеству государства и общества невозможен без изменения общественного сознания. Основным механизмом формирования нового качества нации президент видит развитие образования, науки и культуры. Это три опоры современного общества.
Ерлан Карин отметил, что туркестанская речь президента задает новую общенациональную повестку. Это, прежде всего, созидательная повестка всеобъемлющих реформ и системной модернизации. Это повестка партнерства, конструктивного взаимодействия, повестка открытости, готовности к переменам. Повестка, ориентированная на будущее.