Ерлан Карин: Логика президентских реформ заключается в укреплении основных политических институтов

Государственный советник Ерлан Карин выступил на Форуме депутатов маслихатов, организованном партией Amanat. В работе форума приняли участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты Парламента, члены правительства, представители экспертного сообщества, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Ерлан Карин рассказал о концептуальных месседжах выступления президента Казахстана на втором заседании Национального курултая в Туркестане.



Говоря о логике реформ главы государства, он отметил, что суть президентских реформ заключается в укреплении основных политических институтов – Парламента, правительства, маслихатов, политических партий и других. И что сильные политические институты – это опора государственности.

Также Ерлан Карин подчеркнул, что главной сверхзадачей является не просто реализация реформ, а проведение их всем обществом. Поэтому, когда реализация программы политической модернизации потребовала внесения изменений в Конституцию, то президент инициировал общенациональный референдум. Результаты референдума зафиксировали выход общественной консолидации на качественно новый уровень. Итоги президентских и парламентских выборов еще раз подтвердили это.

Таким образом, реализация реформ и результаты выборных кампаний показали, что сегодня у общества и власти – единое понимание перспектив развития страны.

Также госсоветник подчеркнул, что переход к новому качеству государства и общества невозможен без изменения общественного сознания. Основным механизмом формирования нового качества нации президент видит развитие образования, науки и культуры. Это три опоры современного общества.