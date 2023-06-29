Что планируют изменить в статусе адвоката и юридического консультанта

Группа депутатов и Республиканская коллегия адвокатов подготовили поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, внесудебного и досудебного разрешения споров, сообщает Zakon.kz.

Расскажем об основных планируемых изменениях.

Ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвоката

В частности, планируют уточнить нормы статьи 435 УК , устанавливающей ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвокатов.

Для привлечения виновных к ответственности по данной статье требуется наличие общественно опасных последствий в виде существенного вреда правам, свободам или законным интересам человека и гражданина, правам или законным интересам юридических лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, что затрудняет ее использование на практике.

Выходом видится использование формального состава преступления в данной статье. Перечисление конкретных деяний, препятствующих адвокатской деятельности, облегчит применение данной статьи, а также позволит отграничить их от составов, подпадающих под административную ответственность.

Среди таких деяний могут быть указаны:

вынесение в отношении адвоката незаконного частного постановления;

принуждение адвоката к отказу от ведения дела;

незаконный обыск, досмотр адвоката и его помещения, незаконное изъятие документов, содержащих адвокатскую тайну;

нарушение конфиденциальности общения адвоката с клиентом;

незаконные негласные следственные действия в отношении адвоката;

незаконные допрос и задержание адвоката;

незаконное требование сведений и материалов, содержащих адвокатскую тайну.

В связи с тем, что процесс оказания юридической помощи подзащитным носит непрерывный характер, отказ в допуске адвокатов неминуемо приводит к невозможности осуществления полноценной защиты, нарушению прав лиц, содержащихся под стражей. В связи с чем необходимо дополнить перечень конкретных действий следующим: "недопуск адвоката к подзащитному, либо лицу, в пользу которого третьими лицами был заключен договор об оказании юридической помощи".

Также предлагается предусмотреть введение более строгой санкции за воспрепятствование законной деятельности адвоката с применением насилия.

Поправками в УПК планируют полностью передать уголовные дела адвокатам, в том числе и защиту интересов потерпевшего. Адвокаты более квалифицированы в оказании юридической помощи по уголовным делам и их исключительное право участия позволит уравнять стороны в части защиты интересов потерпевшего.

Регрессные требования за причинение вреда к лицам, ведущим уголовный процесс

Необходимо проработать вопрос взыскания с должностных лиц органов, ведущих уголовный процесс, затрат, связанных с реабилитацией и возмещением вреда гражданам, в порядке регресса. В связи с этим в УПК планируют добавить новую статью 40-1 под названием "Право регресса в отношении должностных лиц органов, ведущих уголовный процесс, причинивших вред незаконными действиями".

Наряду с этим следует усовершенствовать порядок возмещения вреда в части исчисления денежной суммы и расширением перечня обязательных выплат, а также выработкой критериев по определению размера морального вреда, нанесенного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс (в том числе установление минимального размера обязательной выплаты по каждой категории уголовных дел с учетом применения меры пресечения и других обстоятельств, возникших в ходе расследования).

Одновременно с внесением изменений в УПК нужно внести поправки в статью 933 ГК РК в части исключения требования об обязательном наличии обвинительного приговора в отношении должностных лиц органов уголовного преследования в качестве условия привлечения их к регрессной ответственности.

Защитник для свидетеля, имеющего право на защиту

Право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе на бесплатной основе гарантировано Конституцией. Нужно включить в круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, свидетелей, имеющих право на защиту. Поправка предлагается в целях регламентации порядка приглашения защитника свидетелем, имеющим права на защиту.

Так, в п.2 ст.65-1 УПК предусмотрят новый подпункт:

Свидетель, имеющий право на защиту, имеет право:

6) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен свидетелем, имеющим право на защиту, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 67 настоящего Кодекса.

Соответствующие дополнения внесут в статью 67 УПК.

Полномочия адвоката

Планируется отменить получение специального разрешения на допуск адвоката к государственным секретам для осуществления профессиональной деятельности с заменой его на подписку о неразглашении. Соответствующие дополнения внесут в статью 66 УПК.

Проектом исключают имеющееся разделение на документы (подлежащие только ознакомлению; с получением либо самостоятельным снятием копий; только со снятием копий), предоставив адвокату возможность получать копии всех предъявляемых для ознакомления документов.

Кроме того, необходимо установить конкретные предельные сроки уведомления адвоката о принятых процессуальных решениях и проводимых процессуальных действиях с одновременным введением запрета на использование в суде любых доказательств, не предоставленных защите в установленном порядке.

Дополнения в статью 106 УПК предусматривают право защитника обратиться с жалобой в суд на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования. Жалоба может быть подана в районный (следственный) суд по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в течение всего досудебного расследования. Жалоба рассматривается следственным судьей (судьей) единолично без проведения судебного заседания в течение трех суток, за исключением случаев, когда лицом, подавшим жалобу заявлено ходатайство о ее рассмотрении с его участием.

Кроме того, адвокат с согласия своего клиента сможет публиковать в средствах массовой информации позицию клиента по делу, а также опровержение любой недостоверной информации в отношении клиента и (или) обстоятельств дела, в том числе в качестве ответа на публикации органов уголовного преследования или судов. Указанные действия не считаются разглашением сведений об обстоятельствах, известных адвокату по делу.

Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, будет правомочен запрашивать в судах и административных органах практику рассмотрения судебных дел и административных процедур, а также знакомиться с принятыми вступившими в законную силу судебными актами и административными актами.

Важное новое правомочие адвоката – пользоваться электронными устройствами (мобильными телефонами, фотоапаратом и диктафоном) при свидании с подзащитными в учреждениях пенитенциарной системы и в помещениях органов досудебного расследования в ходе следственных действий для оказания полноценной юридической помощи.

Помимо этого адвокат будет вправе обжаловать решения органов коллегии адвокатов в президиум Республиканской коллегии адвокатов.

Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката

В УПК планируют добавить новую статью 256-1 УПК, устанавливающую особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката.

Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности), производятся только после начала в отношении адвоката досудебного расследования или привлечения его в качестве обвиняемого, если досудебное расследование начато в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, на основании постановления, санкционированного следственным судьей, и в присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, представителя коллегии адвокатов, на территории которой производятся указанные процессуальные действия.

В постановлении о производстве обыска (выемки) или осмотра должен быть указан перечень вещей, документов, которые планируется обнаружить, выявить и (или) изъять. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов и документов, изъятых из оборота. В ходе обыска, осмотра и (или) выемки в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, запрещается изъятие всего производства адвоката по делам его клиентов, а также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов указанного производства.

До начала в отношении адвоката досудебного расследования или до привлечения его в качестве обвиняемого, если досудебное расследование было начато в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, осмотр жилых и служебных помещений, используемых для осуществления адвокатской деятельности, может быть произведен только в случае, если в указанных помещениях обнаружены признаки совершения преступления. В таком случае осмотр места происшествия без участия представителя коллегии адвокатов, на территории которой производится осмотр, допускается только при невозможности обеспечения его участия.

Адвокатский запрос

В целях расширения сферы применения адвокатского запроса и обеспечения гарантий беспрепятственного осуществления адвокатской деятельности предлагается обязать ряд госорганов предоставлять соответствующие сведения по письменному запросу адавоката. В частности это:

Налоговые органы – сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика;

Предоставление сведений, составляющих тайну медицинского работника, без согласия лица

Справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица и (или) его структурного подразделения, а также текущих счетов физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора об остатках и движении денег на этих счетах (также данные сведения сможет получать юридический консультант по письменному запросу)

Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг

Получение от оператора связи служебной информации

Копии документов, находящиеся в регистрационном деле правового кадастра

ЧСИ – представлять сведения о совершенном исполнительном действии, иные копии документов, а в необходимых случаях – личные объяснения, в том числе по вопросам несоблюдения требований Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей (также такими полномочиями наделят юридических консультантов)

Погранслужба – сведения о пересечении Государственной границы

Сбор, обработка персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя (по письменному запросу адвоката либо юридического консультанта)

Справки об остатках и движении денег на индивидуальных пенсионных счетах (по письменному запросу адвоката либо юридического консультанта)

Информация с ограниченным доступом

Сведения, содержащие тайну страхования (по письменному запросу адвоката либо юридического консультанта)

Сведения из земельного кадастра

Статус юридических консультантов

Целесообразно установить срок стажа работы по юридической специальности не менее шести месяцев для того, чтобы стать "юридическим консультантом".

Согласно предложенным поправкам, у юридических консультантов появятся следующие новые полномочия:

Юридический консультант пользуется правом свободного доступа в административные здания судов, прокуратуры, органов, ведущих уголовный процесс, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по предъявлении им удостоверения юридического консультанта.

Доступ юридического консультанта в места содержания задержанных, содержащихся под стражей и отбывающих наказание осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом.

Юридический консультант, выступая в качестве представителя, правомочен с момента допуска к участию в деле иметь свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих конфиденциальность таковых свиданий.

Также предусмотрены поправки касательно страхования деятельности юридических консультантов.

В целях повышения качества оказания квалифицированной юридической помощи, есть необходимость введения стажировки для вступления в палату юридических консультантов.

Обязанность вступить в палату юридических консультантов после положительного окончания стажировки является необходимой, так как палата в процессе стажировки обучает и подготавливает стажера, как своего будущего члена. Проектом регламентирован порядок прохождения такой стажировки.

Чтобы стать членом ПЮК придется пройти не только тестирование, но и собеседование. Прохождение собеседования позволит более эффективнее определить уровень компетенции юридических консультантов, его умение отстаивать свою позицию, риторику и ораторское мастерство.

От прохождения аттестации при вступлении в ПЮК освобождаются лица, имеющие степень магистра права по научно-педагогическому направлению и/или ученую степень по юридической специальности, а также степень доктора философии (PhD) по направлению "Право".

Для вступления в ПЮК претендент представляет:

документ о высшем юридическом образовании;

справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;

документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической специальности не менее шести месяцев;

квитанцию об оплате ежегодного членского взноса.

Поправки в КОАП

Планируют внести поправки в статью 688 КОАП, регламентирующую ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвоката. В частности, будет установлена административная ответственность и за ряд новых действий (бездействие), направленных на ограничение установленных законом гарантий адвокатской деятельности, к примеру:

недопуск адвоката в помещения правоохранительных органов и судов;

необеспечение условий по применению адвокатом технических средств;

необеспечение условий по конфиденциальности общения адвоката с клиентом;

отказ от принятия адвокатского запроса.

Причем санкции, установленные частью 1 данной статьи, распространят также на нотариусов и частных судебных исполнителей.

Для повышения качества оказываемой юридической помощи и создания более конкурентной среды необходимо предоставить юридическим консультантам наряду с адвокатами возможность участвовать в качестве защитника по административным делам. Данная мера позволит снизать нагрузку по административным делам с адвокатов и расширит возможности потребителей услуг при выборе защитников.

Нельзя ограничить право лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении на свободу выбора своего защитника или палаты юридических консультантов. Помимо этого, нельзя лишать его права на защиту ввиду стечения обстоятельств, никак от него не зависящих. Соответствующие поправки, позволяющие участвовать в качестве защитников юридическим консультантам, внесут в статьи 749, 750 КОАП.

Поправки в ГПК

В гражданском процессуальном кодексе необходимо установить категории дел с участием граждан, по которым участие адвоката является обязательным, в частности:

дела о взыскании алиментов;

дела о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;

дела, затрагивающие права и интересы несовершеннолетних;

дела с участием социально незащищенных категорий населения (дольщики, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и т. п.);

имущественные споры при цене иска, превышающей установленный предел.

Соответствующие дополнения предлагают внести в статью 112 ГПК.

Подробнее с данными поправками можно ознакомиться в досье.