Погибший в ДТП не работал в столичном акимате
Фото: Zakon.kz
29 июня в Астане произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.
Позже в социальных сетях появилась информация, что в данном ДТП погиб сотрудник акимата.
В пресс-службе акимата прокоментировали данную информацию.
"Погибший мужчина не работал в акимате", – говорится в сообщении.
В Астане 29 июня рано утром водитель автомобиля Chevrolet Malibu, следуя по улице Сыганак в сторону улицы Ш. Калдаякова, на мосту "Арыс" врезался в бетонную опору (столб LRT). Мужчина погиб на месте ДТП.
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