Погибший в ДТП не работал в столичном акимате

29 июня в Астане произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Позже в социальных сетях появилась информация, что в данном ДТП погиб сотрудник акимата.

В пресс-службе акимата прокоментировали данную информацию.

"Погибший мужчина не работал в акимате", – говорится в сообщении.

В Астане 29 июня рано утром водитель автомобиля Chevrolet Malibu, следуя по улице Сыганак в сторону улицы Ш. Калдаякова, на мосту "Арыс" врезался в бетонную опору (столб LRT). Мужчина погиб на месте ДТП.



