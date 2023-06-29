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Погибший в ДТП не работал в столичном акимате

Погибший в ДТП не работал в столичном акимате Фото: Zakon.kz
29 июня в Астане произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Позже в социальных сетях появилась информация, что в данном ДТП погиб сотрудник акимата.

В пресс-службе акимата прокоментировали данную информацию.

"Погибший мужчина не работал в акимате",  – говорится в сообщении. 

В Астане 29 июня рано утром водитель автомобиля Chevrolet Malibu, следуя по улице Сыганак в сторону улицы Ш. Калдаякова, на мосту "Арыс" врезался в бетонную опору (столб LRT). Мужчина погиб на месте ДТП. 


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Анастасия Стативкина
Астана
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