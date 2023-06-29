В Акмолинской области рассказывают, как предотвратить выпадение маленьких детей из окон

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить обход многоэтажных домов. Одна из целей – предотвращение падения детей младшего возраста из окон, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно с началом теплых дней в Акмолинской области растет количество несчастных случаев, связанных с выпадением малолетних детей из окон многоэтажных домов, в частности, в возрасте от двух до шести лет.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области и его территориальных подразделений на постоянной основе проводят агитационно-профилактическая работу по недопущению таких трагедий. Во время рейдов, где проверяют окна, также проводят профилактические беседы – напоминают о простых правилах безопасности, в первую очередь в поле зрения попадают неблагополучные семьи.

Как подчеркнул начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Еркен Берлибеков, основной причиной всех произошедших несчастных случаев, способствовавших выпадению малолетних детей из окон многоэтажных домов и получению ими тяжких травм или даже гибели, является элементарная беспечность родителей, а именно – оставление малолетних детей без присмотра, невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом.

"Для профилактики гибели и травматизма при выпадении детей из окон сотрудниками в регионах области за год было вручено более 32 тысяч памяток населению "Не оставляйте детей без присмотра". Проводится соответствующая работа в средствах массовой информации, социальных сетях Instagram, Facebook, VК, Тік-Тоk по организации трансляций видеороликов, около 500 публикаций, а в печатных изданиях было опубликовано 84 статьи, свыше пяти тысяч сообщений по громкоговорящим устройствам, пять выступлений на телевидении, 484 собрания проведено с отделом образования КСК", – рассказал Еркен Берлибеков.

На сегодняшний день агитационно-профилактическая работа по недопущению выпадения детей из окон многоэтажных домов с родителями и населением ведется в рабочем порядке и находится на постоянном контроле.

Кроме того, спикер отметил, что в основном несчастные случаи происходят в момент отсутствия контроля взрослых, когда дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы мебели, и опираются на противомоскитную сетку.

Чтобы предотвратить гибель ребенка, нужно установить на окна ограничители. Важно запомнить, что москитные сетки не защищают детей от выпадения из окон, а часто становятся причиной несчастных случаев.

Дельным советом, как дома обезопасить ребенка, поделилась мама из города Щучинск Майя Ахметова. После рождения дочери семья установила на окна специальные замки.

"Как только у нас родилась дочь, стали думать о ее безопасности. Чем старше она становилась, тем больше ее начинал интересовать окружающий мир. Одно из первых наших с ней развлечений было стоять на подоконнике и смотреть в окно. Ей было около восьми месяцев. И уже тогда на всех окнах в доме стояли специальные замки. Это металлический трос, который не позволяет открыть окно нараспашку. Можно лишь приоткрыть его на 10 сантиметров. Несмотря на наличие специальных замков, я никогда не оставляю дочь одну в комнате, а тем более в квартире. Потому что ничего, на мой взгляд, не может обезопасить маленького любопытного человека на 100%", – добавила Майя Ахметова.

Снизить, а в идеале свести к нулю печальную статистику могло бы соблюдение взрослыми главных правил, о которых жителям региона напоминают сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области:

• не оставляйте маленьких детей одних;

• не думайте, что москитная сетка может защитить от падения, они не предназначены для этого;

• открывая окно в квартире, убедитесь, что ребенок не остался без присмотра;

• не разрешайте детям выходить на балкон без присмотра взрослых;

• мебель нужно ставить как можно дальше от окна.

Напомним, за шесть месяцев текущего года по Акмолинской области зарегистрировано уже три случая выпадения малолетних детей из окон многоэтажных зданий, а именно в городах Кокшетау и Степногорск. А в прошлом году было восемь случаев.