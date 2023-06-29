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В Лондоне начался суд над Кевином Спейси, обвиняемым в сексуальных домогательствах

актер Кевин Спейси Фото: wikimedia
Голливудский актер Кевин Спейси явился в лондонский суд для начала судебного процесса по делу о сексуальном насилии, сообщает Zakon.kz.

Свидетельские показания в суде Лондона по делу о сексуальном насилии над Кевином Спейси начнутся в пятницу, 30 июня. 28 июня отобрали присяжных для рассмотрения дела, сообщает UPI.

Присяжные из девяти мужчин и трех женщин определят судьбу двукратного обладателя премии "Оскар", которому предъявили 12 обвинений.

Обвинения включают семь пунктов по сексуальному нападению, три пункта по непристойному нападению, один пункт по принуждению человека к сексуальным действиям без согласия и один пункт по принуждению человека к проникающим сексуальным действиям без согласия.

63-летний актер может провести остаток жизни в тюрьме, если присяжные признают его виновным. Сам Спейси отрицает все обвинения. Ожидается, что судебный процесс продлится четыре недели.

Обвинения поступили от трех жертв, которым сейчас за 30 и 40 лет, в период с 2001 по 2013 год и от четвертого мужчины в период с 2001 по 2005 год.

За Спейси тянутся многочисленные публичные споры и многочисленные расследования сексуальных проступков в США, начиная с середины 1980-х годов.

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