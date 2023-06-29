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Появились первые кадры из телесериала с участием Лионеля Месси

Футбол Герой Сериала Фото: Instagram/leomessi
Футбольная звезда Лионель Месси стал героем аргентинского сериала "Защитники", где сыграл самого себя. Некоторые сцены с участием игрока снимали в Париже, когда он выступал за французский "ПСЖ", сообщает Zakon.kz.

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Капитан сборной Аргентины Месси начал сниматься в одном из эпизодов в сериале Los Protectores ("Защитники") еще в прошлом году. Во втором сезоне аргентинский футболист играет самого себя. Некоторые видеофрагменты сериала с участием форварда "Интер Майами" опубликовал на своей странице аргентинский телеведущий и журналист Пабло Гиралт.

По сценарию сериала "Защитники" три футбольных агента ищут пути, как избежать банкротства. В ходе этого процесса идут на сделку с Месси, чтобы он каждый день играл за разные клубы во время своего отпуска, чтобы получить прибыль.

Как передает RMC Sport, эпизод, где принимал участие Лионель Месси, снимался еще год назад в столице Франции, где игрок тогда выступал за парижан.

Тем временем Месси сейчас находится в отпуске и планирует дебютировать за свой новый клуб "Интер Майами" 21 июля в матче чемпионата МЛС против "Крус Асуль".

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ПСЖ Месси Лионель
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